Учитель физики из Тюмени на встрече в Минпросвещения РФ внесла предложения по развитию системы школьного образования

Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" тюменка Екатерина Костылева на встрече с главой Минпросвещения РФ отметила, что педагогам стоит понимать специфику взаимодействия с ребятами в сложной жизненной ситуации и с детьми с ОВЗ, работы с одарёнными учениками.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с призёрами и победителем конкурса "Учитель года России", победителями профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Педагог-психолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям" и "Воспитать человека". Они обсудили актуальные вопросы образования, педагоги высказали свои предложения по возможным изменениям, которые могли бы улучшить функционирование различных сфер системы образования.

"Нам всегда важна обратная связь, и кто, как не вы, педагоги, у которых за плечами победа в конкурсе профессионального мастерства, кто обладает глубокими предметными знаниями, а также пониманием всего образовательного процесса, может помочь нам в решении самых острых вопросов", – сказал Сергей Кравцов.

На встрече поднимались вопросы доступности современных образовательных технологий для сельских школ. Сергей Кравцов отметил, что единая образовательная платформа ГИС "Моя школа", которая сейчас разрабатывается, будет бесплатной для всех школ России и педагоги смогут лично ознакомиться с её работой и дать свою экспертную оценку.

Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени, подчеркнула, что педагогам разных регионов важно применять в своей работе единые подходы к созданию условий для формирования у детей функциональной грамотности и целостной картины мира с точки зрения преподавания естественно-научных предметов. Педагогам также следует понимать специфику взаимодействия с ребятами в сложной жизненной ситуации и с детьми с ОВЗ, работы с одарёнными учениками. Необходимо иметь единые методики и программы, которые могли бы задействовать те возможности дополнительного образования, которые есть в регионах.

Преподаватель физики из тюменской гимназии Екатерина Костылева после победы на всероссийском профессиональном конкурсе вошла в число советников министра просвещения России на общественных началах. Помимо Екатерины, в состав совета вошли призёры конкурса "Учитель года России", а также победитель конкурса "Воспитатель года России", отмечается на сайте Минпросвещения.