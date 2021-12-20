Более 500 тюменцам в выходные потребовалась госпитализация

За минувшие выходные, с 18 по 19 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1112 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 608 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 525 пациентов, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".
В круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 2 603 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.
Врачи оперативного отдела проконсультировали 192 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.
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