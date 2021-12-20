Волонтеры передали 590 продуктовых наборов тюменцам с ВИЧ

Специальный проект "Сохраняя здоровье семьи" направлен на помощь многодетным, неполным, неблагополучным, малообеспеченным тюменским семьям, затронутым ВИЧ, положение которых ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

В проекте "Сохраняя здоровье семьи" приняли участие 146 семей. Они получили 590 продуктовых наборов для взрослых и детей, а также наборы, содержащий антисептик, одноразовые маски и перчатки. ВИЧ-положительные мамы, которым не рекомендуется кормить грудным молоком детей, получили 70 наборов сухих молочных смесей для своих младенцев. Важной частью проекта стала доставка антиретровирусных лекарственных препаратов пациентам, которым по каким-либо причинам сложно получить их вовремя. Основанием для участия семьи в проекте стало надлежащее участие семьи в диспансерном наблюдении в Центре СПИД, регулярный прием антиретровирусных препаратов.

"ВИЧ-положительный человек, правильно получающий антиретровирусную терапию, имеющий неопределяемый уровень вируса в крови, становится безопасен для общества, перестает быть источник заражения. Поэтому обязательным условием участия семей в нашем проекте было соблюдение условий приема антиретровирусных препаратов", - отмечает руководитель реабилитационного центра социально-психологической помощи химически зависимым "Поколение" и организатор акции Наталья Устюжанина.

За 15 месяцев работы проекта волонтеры "Поколения" сталкивались с самыми разными жизненными ситуациями в семьях, затронутых ВИЧ. Психологу проекта Юлию Деревенчук особо запомнился визит к пожилой паре, из-за возраста и заболеваний супруги едва по дому передвигаются и искренне благодарили волонтеров за приезд. Сильное впечатление также произвела женщина с двумя детьми, которая в этот кризис потеряла работу, но кредиты-то никуда не делись. "Когда мы привезли ей продукты, она сказала, что, если бы в этот день волонтеры проекта не появились на ее пороге с продуктовым набором, ей было бы нечем кормить детей", - рассказала психолог.

Проект "Сохраняя здоровье семьи" реализовывался в тесном сотрудничестве с Тюменским Центром профилактики и борьбы со СПИД. В этом году центр получил первую премию в номинации "Прорыв в лечении" во всероссийском конкурсе "Лучший Центр СПИД". А Тюменская общественная организация "Поколение" стала одним из лауреатов Международного Форума добровольцев #МЫВМЕСТЕ.