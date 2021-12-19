Пилотные проекты по реабилитации инвалидов внедряют в Тюменской области

Тюменская область принимает участие в федеральных программах в сфере реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. В 2021 году в регионе идет реализация сразу нескольких пилотных проектов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках госпрограммы "Доступная среда" в регионе с 2020 года реализуются мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов. В 2020-2021 годах на реализацию этой региональной программы, кроме областных средств, привлечено около 6 млн руб. из федерального бюджета. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг, внедрить инновационные технологии, формы и методы работы с инвалидами.

Результаты анкетирования инвалидов, семей с детьми-инвалидами по итогам 2020 года показали, что уровень их удовлетворенности предоставляемыми реабилитационными услугами повысился до 99%.

В рамках нацпроекта "Демография" реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. На базе центров социального обслуживания открыты пункты проката технических средств реабилитации. Для них закупили более 800 единиц технических средств и вспомогательных устройств и средств для ухода. В том числе многофункциональные кровати, мобильные поручни и ходунки, противопролежневые системы и так далее. Для повышения доступности и удобства выбора таких средств создан виртуальный каталог, ознакомиться с которым можно на сайте Областного центра реабилитации инвалидов.

Учитывая активность региона и эффективность реализации федеральных пилотных проектов, в 2022 году Минтруд России определил Тюменскую область как пилотную площадку по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность. Этот опыт даст импульс к дальнейшему развитию региональной системы комплексной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов.