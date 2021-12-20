Тюменские школьники показали хорошие знания избирательного права

Для тюменских школьников провели региональный этап Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум". В число призеров попали более 50 учащихся старших классов.

Победителями стали 11-классники: Виктория Фильберт из Петелинской средней общеобразовательной школы Ялуторовского района, Максим Кухарук и Анита Садреева из тюменской гимназии № 1.

Всего в отборочном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 518 человек: 291 ученик 10-х классов, 227 - учащиеся 11-х классов. Призерами в Тюменской области стали 53 человека. Они будут отмечены дипломами и ценными призами, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на облизбирком.