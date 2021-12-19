TikTok-аккаунт расскажет о молодежной политике в Тюменской области

В Тюменской области появился первый в России TikTok-аккаунт молодежной политики Подписчикам проекта будут рассказывать о возможностях для молодых людей в регионе.

TikTok-аккаунт @tyumen_create покажет и расскажет, чем можно заниматься молодежи в Тюменской области, какие события можно посетить. На странице уже опубликовано несколько роликов о дизайн-маркете, где тюменцы могли приобрести новогодние сувениры и одежду от местных производителей, пишет "Мой портал".

"Это первый в России TikTok-аккаунт молодежной политики. В нем пользователи сервиса смогут узнать много нового о новых местах, мероприятиях и возможностях для молодых людей в нашем регионе. Снимать и публиковать развлекательные и познавательные ролики будут не только представители пространств, но и лидеры молодежных сообществ Тюменской области", — поделился руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.