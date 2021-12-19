При обнаружении мертвого бездомного животного тюменцам следует обратиться к специалистам

При обнаружении трупа бездомного животного на улице тюменцам следует обратиться в специализированную организацию, которая занимается вывозом биологических отходов. В Тюмени она одна, это МКУ "Леспаркхоз".

"Мы обслуживаем только в черте города. Управляющие компании обращаются к нам напрямую. Жители тоже могут это сделать. Когда поступает информация, мы оформляем заявку согласно образцу и осуществляем выезд. Согласно регламенту, мы можем сделать это в течение трех дней, но обычно выезжаем сразу же, в день подачи заявки", – рассказали в диспетчерской службе учреждения.

В среднем за месяц поступает по 30 заявок на вывоз трупа животных, с начала 2021 года обработано около 350 обращений, пишет "Тюменская область сегодня".

Сообщить о мертвом животном в будние дни тюменцы могут по телефону специализированной службы по отлову: 8 (3452) 500-422. В нерабочее время заявки принимаются центром информирования населения администрации Тюмени: 8 (3452) 45-15-20.