В Ишимском районе стартовал конкурс зимних арт-объектов

Конкурс зимних арт-объектов "Полосатый тимбилдинг" запустили в Ишимском районе. Итоги подведут 31 декабря.

Как рассказала директор Ишимского районного дома культуры Светлана Щукина, участниками могут стать все желающие, независимо от возраста.

"Предлагаем ишимцам создать свои произведения искусства из любых подручных материалов: снега, льда, штакетника, старых автошин, гирлянд, санок, веток и всего, что на выходе будет смотреться красиво и дарить людям радость и праздничное настроение", - добавила она.

По словам организаторов, название конкурса связано с предстоящим Годом тигра, а тимбилдинг означает построение команды. Это значит, что участвовать могут также семейные, рабочие и коллективы по интересам.

Лучшую поделку ишимцы выберут 31 декабря на яркой новогодней программе с ростовыми куклами и концертными номерами у Дворца культуры. Голоса будет собирать Баба-яга в свою ступу. После подведения итогов в избушке на курьих ножках команде победителей вручат главный приз – электрошашлычницу. Самым активным мастерам подарят сертификаты на посещение праздничных мероприятий, пишет ИА "Тюменская линия".