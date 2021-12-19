Мотофестиваль в Ялуторовске признан лучшей инициативой года

Фото пресс-службы филиала ТИУ в г. Тобольске

Фестиваль "Мотодвиж", который провели в Ялуторовске, признали лучшей инициативой 2021 года по мнению жителей Тюменской области. Голосование за лучшие социальные проекты проводил мультицентр "Моя территория" в рамках подведения итогов конкурса "Моя идея".

Всего на голосование выдвинули 22 проекта, которые ранее побеждали в конкурсах "Моя идея" и "Моя идея PRO" и получили грант на реализацию.

В мотофестивале в Ялуторовске благодаря поддержке приняли участие более тысячи человек. Зрителям предлагали посетить фотовыставку, показательную тренировку мотоциклистов и посмотреть на спортивные мотоциклы. В рамках фестиваля также провели акцию по безопасности дорожного движения, пишет "Вслух.ру".

В тройку лидеров попали еще два проекта. "Ты в футболе" – реалити-шоу о начинающих футболистах. В программу пригласили 25 ребят из дворовых команд, на глазах зрителей они совершенствовались в своем мастерстве.

"Бумеранг добра" – это экофестиваль, прошедший в Ялуторовске. Для волонтеров и семей в трудной жизненной ситуации провели тематические мастер-классы и выставку-продажу. Вырученные деньги потратили на корм для животных.