В Тюмени стартовал конкурс новогодней открытки

Конкурс на лучший дизайн новогодней открытки проходит среди жителей Тюмени. главный приз — колонка Яндекс мини. А авторы пяти работ, выбранных зрительским голосованием, получат набор открыток с лучшими дизайнами.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Главный посыл от организаторов — будьте ближе к любимым людям, подарите им свое внимание и теплые слова.

Рисунок можно выполнить в графическом редакторе или в любимой технике на бумаге. Для участия нужно разместить свою работу в посте на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" с хэштегом #будьближе72 или отправить в личные сообщения группы "Медиацентр | Тюмень" до 22 декабря включительно.

После подведения итогов лучшие открытки распечатают и распространят по молодежным пространствам Тюмени. Любой желающий сможет взять открытку и отправить своему близкому человеку с поздравлением на Новый год, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".