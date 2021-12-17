Моор: Тюменская область по вакцинации против covid-19 на четвёртом месте в России

Первым компонентом вакцины против коронавируса уже привилось 80% взрослого населения Тюменской области, по этому показателю регион на четвертом месте в России, сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Дорогие друзья, у нас в области один из самых высоких уровней вакцинации в России: занимаем четвертое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения региона и до конца года, как показывают темпы вакцинации, они точно поставят и вторую прививку”, — сообщил Александр Моор.

По данным на 17 декабря, в регионе вакцинированы против коронавируса 967 854 человека, 892 671 из них прошел полный курс вакцинации.