Документальный фильм ТПКУ стал победителем кинофестиваля "Кадетский взгляд – 2021"

Документальный фильм "Великий фортификатор", снятый творческой группой Тюменского президентского кадетского училища, удостоен гран-при V Всеармейского кинофестиваля "Кадетский взгляд – 2021".

Фильм основан на реальных событиях и посвящен выдающемуся военачальнику, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву.

Как сообщили в ТПКУ, над фильмом работали Артём Беспёрстов (10 "Д" класс), Михаил Селянкин (10 "Д" класс), Иван Писарев (6 "А" класс), Инсаф Хасанов (10 "В" класс), Богдан Шеин (7 "Б" класс), Дмитрий Варламов (7 "Е" класс), Никита Деничев (10 "Д" класс) и Матвей Гришин (7 "Г" класс). Руководители (педагоги по творческой дисциплине): методисты ЛТСО – Вячеслав Зайцев и Анастасия Петелина. Консультант – заведующий военно-историческим залом Александр Шуваев. За выдающиеся результаты членами жюри дополнительно отмечен (за лучшую режиссёрскую работу) семиклассник Богдан Шеин.

"Мы очень рады, что впервые получили Гран-при Кинофестиваля. Выражаем благодарность всем, кто помогал нам при создании фильма, и тем, кто поддерживал нас", – поделились впечатлениями представители съемочной группы.

Кинофестиваль любительских короткометражных фильмов и видеоработ "Кадетский взгляд (Дорогами воинской славы: "Великому мужеству верность храня")" проводится ежегодно среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны РФ по четырем номинациям: документальный фильм, игровой короткометражный фильм, трейлер к игровому фильму и музыкальный видеоклип.