Стипендию губернатора в Тюменской области получат 89 талантливых аспирантов и студентов

В 2021 году удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области получили 12 аспирантов и 77 студентов вузов, колледжей и техникумов Тюменской области. Вручение удостоверений было организовано в торжественной обстановке в образовательных организациях, сообщается на сайте регионального правительства.

Именные стипендии в регионе вручаются с 1999 года. За это время их обладателями стали более 2 тысяч талантливых молодых людей, имеющих достижения и успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Именная стипендия выплачивается стипендиату ежемесячно в течение года.