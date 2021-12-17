Стипендию губернатора в Тюменской области получат 89 талантливых аспирантов и студентов

10:55 17 декабря 2021
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admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

В 2021 году удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области получили 12 аспирантов и 77 студентов вузов, колледжей и техникумов Тюменской области. Вручение удостоверений было организовано в торжественной обстановке в образовательных организациях, сообщается на сайте регионального правительства. 

Именные стипендии в регионе вручаются с 1999 года. За это время их обладателями стали более 2 тысяч талантливых молодых людей, имеющих достижения и успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Именная стипендия выплачивается стипендиату ежемесячно в течение года.

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