Спектакль для одного зрителя о людях с психическими расстройствами покажут в "Космосе"

В Театральном центре "Космос" покажут спектакль-вербатим "Моя комната". В его основе реальные истории, рассказанные людьми с диагностированными психическими расстройствами. Действие происходит без актеров, сеанс для одного зрителя.

25, 26, 29 декабря и с 4 по 29 января с 13:00 до 19:00 в "Космосе" пройдет 5 сеансов "Моей комнаты". На каждый сеанс может попасть только один зритель, это важно для полного погружения в спектакль. Все действие разворачивается в пространстве, которое полностью адаптировано под стандартную комнату с кроватью, креслом, рабочим столом и другими предметами интерьера. Как только зритель заходит, включаются озвученный героями видеоряд – реальные люди рассказывают, как им живется с диагностированными расстройствами. Ещё в пространстве меняется свет: если воспоминания человека тревожные, то цвет в комнате красный, если герой говорит о каких-то радостных и хороших моментах, то цвета становятся теплее и мягче, ближе к желтому оттенку.

Зритель свободен в своих действиях, ему не нужно сидеть на месте, пока он слушает истории. Он может лежать на кровати, открывать ящики у тумбочки или листать книги. Комната наполнена вещами из историй героев. Еще в некоторых местах спрятаны QR-коды, как интерактивные дополнения к спектаклю.

Проект придумали и создали художницы из арт-группы KREATORZ – Таля Горева и Камилла Генералова. Главная цель проекта показать жизнь людей с расстройствами с хорошей стороны, чтобы в обществе их перестали воспринимать через негативную призму. Напомним, что проект в этому году стал победителем грантового конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ".