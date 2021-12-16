Радио "Рекорд Тюмень" объявляет "Ёлочный беспредел"

Иллюстрация предоставлена организаторами проекта

Радио Record Тюмень в преддверии праздников дарит настоящие, живые, пушистые новогодние ёлки.

Розыгрыш пушистых лесных красавиц проводится по будням до 24 декабря в шоу "Мега Утро" на волне 88.8 FM с 9 до 10 утра. Для победы участникам нужно просто выполнять веселые задания ведущих Ярика и Насти.

Финал "Ёлочного беспредела" пройдёт в ТРЦ "Кристалл" 24 декабря. Ведущие "Мега Утро" в костюмах Снегурочки и Деда Мороза раздадут елки победителям акции, а также разыграют несколько зеленых красавиц среди гостей ТРЦ. Чтобы получить призы от "Радио Рекорд" и партнеров проекта посетителям ТРЦ предстоит всего лишь подготовить и рассказать стишок Дедушке. Главный приз – батарея салютов на 49 залпов.

Финальная встреча акции "Ёлочный беспредел" состоится 24 декабря в 18.30 на первом этаже ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А). Категория 12+

Генеральный партнер проекта - федеральная сеть магазинов автозапчастей Автояпонец и Автокореец.