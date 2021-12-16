Тюменские школьники научатся разрабатывать компьютерные игры

В Тюменском центре роботехники 15 декабря открыли специализированный класс в рамках проекта "GameDev станция". Губернатор Александр Моор считает, что выпускники этого класса в будущем могут стать основой IT компаний региона, об этом он сообщил на совей странице в "ВКонтакте".

"Выпускники класса не смогут уже завтра стать самостоятельными участниками рынка, им еще предстоит многому научиться. Мы видим интерес к этой отрасли у подрастающего поколения в Тюменской области. Уверен, что в будущем многие из них составят кадровую основу IT компаний региона", - написал губернатор.

Моор отметил, что доходы компаний, которые заняты в сфере разработки компьютерных игр, постоянно растут - есть большой спрос на кадры, обучение в классе поможет ребятам не только сформировать востребованные навыки, но сориентироваться с выбором будущей профессии.