Visit Tyumen с 17 по 26 декабря проведет розыгрыш новогодних подарков

Новогодняя акция от Visit Tyumen пройдет в Тюмени с 17 по 26 декабря, для участия в ней нужно в пятницу или в выходной день подойти к стойке Visit Tyumen в одном из семи ТЦ и ответить на вопрос о регионе.

Все, кто даст верный ответ, получат жетоны для участия в розыгрыше новогодних призов. На жетоне нужно написать имя и фамилию, а также номер телефона и опустить его в игровой бокс.

Розыгрыш призов состоится 27 декабря в 17:00 в группе "Куда сходить в Тюмени" в соцсети "ВКонтакте" и на сайте visittyumen.ru. Счастливчики смогут получить сертификаты на проживание на базах отдыха и в отелях региона, на бесплатное посещение ресторанов и термальных источников, а также выиграть сувениры. Главным призом станут пакетные новогодние туры в Москву с 30 декабря по 12 января в рамках чартерной программы от TUI Россия.

В акции участвуют ТЦ "Кристалл", "Тюмень Сити Молл", ЦУМ, "Гудвин", "Па-на-ма", "Премьер", "Матрешка".

Кроме того, в этих ТРЦ с пятницы по воскресенье (17, 18, 19, 24, 25, 26 декабря) каждый сможет зарядиться новогодним настроением. Все желающие смогут сфотографироваться в фотозонах, а также сделать снимки с ростовыми куклами, пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в мастер-классах, а также получить небольшие новогодние сувениры. Расписание новогодней программы в ТРЦ: "Па-на-ма", ЦУМ и "Тюмень Сити Молл" – с 12:00 до 14:00, "Кристалл", "Премьер" – с 15:00 до 17:00, "Матрешка", "Гудвин" – с 18:00 до 20:00.