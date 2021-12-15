Тюменские врачи спасли пациентку с сovid-19: шансов выжить у нее практически не было

Из моногоспиталя Перинатального центра выписана пациентка, за жизнь которой врачи боролись более трёх месяцев. По словам медиков, осложнения от COVID-19 были настолько тяжелыми, что у 18-летней молодой мамы почти не было шансов выжить, но благодаря технологии ЭКМО, профессионализму и упорству врачей пациентка вернулась к полноценной жизни.

У 18-летней Азалии Рябиковой симптомы новой коронавирусной инфекции появились на 30-й неделе беременности: поднялась температура, появился кашель, одышка. Последнее из того что, она помнит о тех днях, – это как её привезли в Перинатальный центр.

"Пациентка поступила с тяжёлой пневмонией на фоне COVID-19. Инфекция, несмотря на проводимую терапию, очень быстро прогрессировала, развилась дыхательная недостаточность, тотальное поражение лёгких, – рассказала Марина Владимировна Швечкова, руководитель анестезиолого-реанимационной службы Перинатального центра. – Мы были вынуждены перевести пациентку на искусственную вентиляцию лёгких, а на 31-й неделе беременности – сделать кесарево сечение".

Как только мальчик появился на свет, он сразу был передан врачам-неонатологам, помещён в специальный кувез. Благодаря отлаженной работе специалистов возможность контакта недоношенного ребёнка с инфекцией была исключена, и после того, как врачи убедились, что его здоровью ничего не угрожает, малыш был выписан и передан родным – отцу и бабушке. А его молодой матери предстояло ещё долгое лечение.

"Болезнь у Азалии протекала настолько тяжело, что шансов выжить практически не было. Организм не справлялся с инфекцией даже на ИВЛ, все возможности традиционного лечения были исчерпаны, и мы прибегли к использованию новой для региона методики – процедуре экстракорпоральной мембранной оксигенации. Благодаря Правительству Тюменской области и региональному департаменту здравоохранения у нас в арсенале есть аппараты для выполнения этой очень сложной, трудоёмкой и дорогостоящей процедуры, которая даёт шанс на спасение пациентов в казалось бы безнадёжных случаях", – поделилась Марина Владимировна.

Принцип действия ЭКМО заключается в том, что специальный аппарат производит забор крови, насыщает её кислородом и возвращает обратно в организм пациента. Это позволяет сохранить все органы и дать лёгким время на восстановление.

"При проведении ЭКМО нам помогали специалисты Областной клинической больницы №1. Они устанавливали аппарат, круглосуточно были на связи. Также мы благодарны за консультативную помощь московским врачам Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ", – подчеркнула Марина Владимировна.

Азалия перенесла сепсис и даже остановку сердца, которая стала переломным моментом – вскоре после неё началось постепенное восстановление лёгких. На 45-е сутки пациентку отключили от ЭКМО. Далее – длительный процесс отлучения от ИВЛ. Три недели Азалия училась вновь самостоятельно дышать, ходить.

"Я была прикована к постели. Даже голову не могла поднять. Врачи помогали мне разрабатывать каждый палец. Как ребёнок, я училась делать первые шаги", – поделилась пациентка.

Более 70 дней молодая женщина провела на ИВЛ, около 90 дней – в отделении реанимации. Впереди у неё ещё долгий период реабилитации вне стен Перинатального центра.

"Очень радостно выписывать таких пациентов. За время лечения Азалия стала для нашего коллектива родным человеком, – рассказала Марина Владимировна. – То, что она стоит здесь, перед нами, может идти своими ногами, отправится сегодня домой и первый раз возьмёт на руки своего малыша – это чудо!"

"Я хочу сказать спасибо всем медицинским работникам за то, что боролись за мою жизнь, днями и ночами не отходили от меня, заботились и помогали", – поблагодарила молодая мама своих врачей.

Специалисты Перинатального центра напоминают о том, что беременность – это самостоятельный фактор риска новой коронавирусной инфекции. Беременные женщины, даже не имеющие сопутствующих патологий, более восприимчивы к вирусам и бактериям, так как их иммунная система ослаблена, и очень часто крайне тяжело переносят болезнь. Поэтому при отсутствии противопоказаний рекомендуется пройти вакцинацию, так как это единственный эффективный и безопасный способ защитить себя и своего будущего ребёнка.



Анастасия Ергина, пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.