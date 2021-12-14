В Тюмени пройдет казачье троеборье

Открытые состязания среди казаков Тюменской области "Казачье троеборье", посвященные памяти атамана Ермака и Дню образования Сибирского войскового казачьего общества проходит ежегодно проходит при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В этом году состязания пройдут 18 декабря в 10:00 на "Казачьем подворье" ( Велижанский тракт, 22 км, СНТ "Геолог-2").

Принять участие в состязаниях могут казаки и кадеты казачьих обществ Сибирского войскового казачьего общества и ведомств, а также общественные организации. В соревнованиях также могут участвовать сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, Росгвардии в повседневной форме своего ведомства при обязательном наличии сапог из кожи или ботинок с высоким берцем.

По итогам соревнования победители получат ценные призы.

Заявки на участие в соревновании принимаются до 15 декабря. Информацию о конкурсе, времени и условиях проведения можно узнать по телефону: +7-982-907-62-61 Вадим Недоступ – главный судья соревнований или Иван Сергеевич Шавшун, начальник штаба Отдельского казачьего общества Тюменской области – 8-909-184-16-35