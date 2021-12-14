Заместители прокурора и губернатора Тюменской области ответят на вопросы жителей региона о питании в школах и детсадах

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и замгубернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер проведут прием граждан по вопросам организации питания в школах и детских садах.
Прием состоится 17 декабря с 10 до 12 часов и будет организован в режиме видеоконференцсвязи. Желающим задать вопросы в это время нужно будет прийти в территориальную прокуратуру по месту жительства.
"Получить информацию о личном приеме, а также сообщить о нарушениях в данной сфере можно по телефону (3452) 27-04-68. Вся информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования", - пояснили в прокуратуре.
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