В реанимации Перинатального центра Тюмени на лечении находятся семь младенцев с коронавирусом

Лечение в реанимации Перинатального центра Тюмени проходят девять новорожденных, у семи из них коронавирус, у двух иные показания для лечения, сообщили изданию в Информационном центре правительстве Тюменской области.

"На сегодня 9 новорожденных проходят лечение в моногоспитале Перинатального центра, из них 7 - с коронавирусом. Дети, также как и взрослые, заражаются в основном воздушно-капельным путем. Либо от больной матери - тогда они оба продолжают лечение в моногоспитале. Либо это происходит в семейном очаге - от других родственников. Так, к примеру, один из младенцев был госпитализирован на 11 день жизни со всеми признаками ОРВИ. Предположительно, ребенок мог заразиться от отца, который вернулся из командировки", - пояснили ситуацию в Информационном центре.

Чтобы снизить риски заражения младенцев коронавирусом и другими инфекциями, родители должны беречь детей и минимизировать контакты в целом, "крайне рекомендуется всем, кто контактирует с новорожденным, быть вакцинированными от коронавируса к моменту выписки", отмечают эксперты регионального департамента здравоохранения.

В Информационном центре отметили, что среди беременных в последнее время наблюдается небольшое снижение заболевающих кроновирусом. По данным на вторник, в моногоспитале Перинатального центра лечение проходят 85 беременных, в том числе 5 - в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.