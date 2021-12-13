Все школы Тюмени на один день закроют на санобработку

Во вторник, 14 декабря, все школы города Тюмени будут проводить санитарную обработку помещений.

Как пояснили в Информационном центре правительства Тюменской области, обработка проводится с целью профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний.

Во всех школах города 1 и 2 смены будут учиться дистанционно.

Школы в мессенджерах предупреждают родителей школьников об изменениях, просят с пониманием отнестись к данному решению и времени его передачи.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость населения ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей в возрасте до лет возросла на 54%. В регионе фиксируются вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, а также вирусы негриппозной этиологии.