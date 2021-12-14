Тюменцам напомнили, что ПЦР-тесты на сovid-19 действительны только 48 часов

Срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков, составляет 48 часов, сообщает Информационный центр регионального правительства.

Такой же срок действия устанавливается для отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для посещения торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей.