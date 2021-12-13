Прибывшим в Тюменскую область из Гонконга и Африки придется провести две недели в карантине

Все граждане России и иностранцы, прибывающие в Тюменскую область из зарубежья обязаны выполнить постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" и от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19".

В соответствии с этим прибывающие из стран Африки, а также из Гонконга граждане обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции и дважды пройти ПЦР-тест на коронавирус: в течение двух дней после прибытия и с 10 по 12 день со дня прибытия. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности", сообщили в региональном Оперштабе.