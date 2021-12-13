Тюменские власти предлагают унифицировать внешний вид киосков

Обсудить тему нестационарных торговых объектов (киосков) тюменцам предложил в Instagram глава города Руслан Кухарук.

Глава муниципалитета отметил, что горожане в соцсетях тюменцы периодически дискутируют по поводу киосков, в том числе о том, что торговые павильоны из сайдинга или пластиковых панелей уже устарели и находятся в полном диссонансе с городской средой.

Кухарук согласен с тем, что помимо основной функции – продать товар потребителю, бизнесменам нужно позаботиться и об архитектурном облике объектов торговли, особенно в центральной части города.

"Данный вопрос мы неоднократно обсуждали с профессионалами, в том числе и на координационном совете по развитию городской среды, куда входят архитекторы и дизайнеры. Были привлечены специалисты, которые проанализировали ситуацию, изучили опыт других городов, лучшие реализованные практики. Они дали свои рекомендации, которые я хочу представить вам. Свое мнение относительно их вы можете высказать на портале "Я решаю!" - предложил жителям города глава.

В опросе представлены унифицированные модели НТО, которые, по мнению дизайнеров, успешно впишутся в любую городскую территорию.

"Новые архитектурные решения построены на принципах модульности, стилевого единообразия, открытости и лаконичности. По моему мнению, это важно для позитивного восприятия города не только его жителями, но и туристами", - отметил Руслан Кухарук.