В шести тюменских ТЦ вновь открыли пункты вакцинации против коронавируса

Временные пункты вакцинации возобновили свою работу в шести торговых центрах Тюмени.
С 6 декабря желающие могли поставить прививки от коронавируса и гриппа в ТЦ "Кристалл", "Гудвин", "Сити Молл", "Премьер". С понедельника пункты вакцинации дополнительно открыты в ЦУМе и ТЦ "Южный". В связи в тем, что вход в крупные торговые центры по вечерам и в выходные возможен только по QR-кодам, прививочные пункты работают в будни с 8:00 до 18:00.
В Легкоатлетическом манеже продолжают работу четыре поликлиники: №3", №5 №8" и №13. Там на вакцинацию и ревакцинацию всех ждут ежедневно с 8:00 до 2000. Мобильные пункты вакцинации в спортивных учреждениях работают в прежнем режиме.
Расписание работы пунктов ежедневно обновляется онлайн.
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