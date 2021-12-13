Ольга Бузова сообщила, что летит в Тюмень работать

Ольга Бузова, сыгравшая в тюменской новелле фильма "Елки-8", в Instagram сообщила, что летит в Тюмень работать, и поинтересовалась погодой в городе: "Сколько у вас там в Тюмени? -40?"

Предпремьерный показ фильма "Ёлки 8" 13 декабря состоится в Тюмени. Организаторы обещают, что в пресс-походе примут участие продюсер российских проектов кинокомпании "Базелевс" Лала Рустамова, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский и актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме.

В прокат новогодняя комедия выходит 16 декабря.