Мостострой-11 подарил тюменской станции скорой помощи защитные костюмы, маски и аппараты ИВЛ

47 тысяч респираторов, одноразовые комбинезоны, бактерицидные облучатели, кислородные маски, ручные аппараты для проведения ИВЛ и многое другое передали Станции скорой помощи сотрудники компании "Мостострой-11", сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.
"В год бригады совершают более чем 260 тысяч выездов, всегда нужны три комплекта защитной формы: для врача, фельдшера, водителя. Получаются огромные цифры. И это очень благородно со стороны бизнеса поддерживать бюджетные организации. Условия, в которых трудятся наши специалисты, не назовёшь простыми, и все, что мы получили, не только обеспечит им безопасность и поможет в работе, но и доставит радость", – поделилась главный врач Станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.
В депздраве отметили, что благотворительную помощь крупная тюменская строительная компания оказывает уже в третий раз, предоставленное оборудование используется для оказания помощи тяжёлым пациентам с остановкой сердца и дыхательной недостаточностью.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru