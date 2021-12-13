Мостострой-11 подарил тюменской станции скорой помощи защитные костюмы, маски и аппараты ИВЛ

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47 тысяч респираторов, одноразовые комбинезоны, бактерицидные облучатели, кислородные маски, ручные аппараты для проведения ИВЛ и многое другое передали Станции скорой помощи сотрудники компании "Мостострой-11", сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

"В год бригады совершают более чем 260 тысяч выездов, всегда нужны три комплекта защитной формы: для врача, фельдшера, водителя. Получаются огромные цифры. И это очень благородно со стороны бизнеса поддерживать бюджетные организации. Условия, в которых трудятся наши специалисты, не назовёшь простыми, и все, что мы получили, не только обеспечит им безопасность и поможет в работе, но и доставит радость", – поделилась главный врач Станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

В депздраве отметили, что благотворительную помощь крупная тюменская строительная компания оказывает уже в третий раз, предоставленное оборудование используется для оказания помощи тяжёлым пациентам с остановкой сердца и дыхательной недостаточностью.