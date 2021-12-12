Руслан Кухарук в День Конституции вручил кадетам паспорта

В Тюменском президентском кадетском училище прошла церемония вручения паспортов гражданина РФ кадетам, достигшим 14 лет. Глава города Руслан Кухарук в числе почётных гостей поздравил ребят со значимым событием жизни.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Конституции РФ и организовано в рамках Всероссийской акции "Мы – граждане России!", отметил глава муниципалитета в Instagram.

Руслан Кухарук выразил уверенность, что у каждого воспитанника училища есть четкое понимание того, что быть гражданином – означает нести ответственность за свои поступки.

"Получение паспорта стало для ребят важным событием, видно было, как они волновались... Мы вручили паспорта и поздравили с Днем Конституции 17 кадет… Я пожелал кадетам быть добропорядочными и законопослушными гражданами, своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя нашего города", - поделился впечатлением глава.

В своем поздравлении он отметил, что благодаря Конституции граждане России имеют равные права и свободы, могут получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости. "Конституция – Основной Закон государства, она является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов", - подчеркнул глава города.