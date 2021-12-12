Школа гандбола в Тюмени работает над созданием бренда

Школа гандбола работает в Тюмени, в ней занимаются 20 детей в возрасте от 12 лет. В планах – начать работать и с более младшим возрастом, в том числе с дошкольниками.

Как рассказала предпринимательница Юлия Румянцева, открывшая школу, сейчас идет разработка собственного бренда. Есть желание грамотно развивать в регионе этот вид спорта.

Юлия Румянцева в сфере физической культуры трудится более 25 лет, сама всю жизнь занималась спортом. Создала Федерацию гандбола Тюменской области. Чтобы найти финансирование на развитие, она в 2021 году прошла обучение в Школе социального предпринимательства, Школе маркетинга и бизнеса и по программе "Азбука предпринимателя, приняла участие в проекте "Мама - предприниматель" фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области".

"Совмещать работу в школе и развивать свое дело становится сложнее, ловлю себя на мысли, что так работать нельзя, нужно уйти из найма и посвятить себя любимому делу. Для этого нужно все просчитать, выбрать правильную схему, по которой можно работать, оценить все свои возможности", - отметила она.

По словам Юлии Румянцевой, для индивидуального предпринимателя сейчас выгодно, эффективно и достойно работать по патентной системе. В начале 2022 года она будет подавать документы на получение микрозайма от фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области". Эти средства будут потрачены на ремонт и покупку оборудования, пишет ИА "Тюменская линия".