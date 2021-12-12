В Тобольске запустили интерактивный маршрут по Базарной площади

Виртуальный гид Мартин начал проводить интерактивные экскурсии для жителей и гостей Тобольска по Базарной площади и улице Мира. Маршрут позволяет окунуться в историю города и узнать о том, как жили люди этих улиц в другом веке.

Экскурсия "По Базарной площади" разработан в рамках проекта "Вектор улиц" на платформе приложения Телеграм. Пройти маршрут может любой желающий, для этого понадобятся телефон и наушники.

Маршрут включает семь локаций, содержит истории о купеческих домах и усадьбах на улице Мира. Виртуальный гид повествует об исторических зданиях не только с помощью текстовых сообщений и аудиорассказов, но и предлагает посмотреть видеозарисовки о жизни людей на Базарной площади в конце XIX века, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Мы легко обращаемся к гидам, когда приезжаем в другие города и страны. Но не задумываемся, что раньше происходило там, где сами живем, гуляем. Больше ста лет назад Базарная площадь была главным экономическим центром. Там жизнь кипела! Виртуальный гид Мартин поможет в увлекательном формате узнать о богатом историческом прошлом этого места". — прокомментировала руководитель проекта "Вектор улиц" Светлана Спехова.