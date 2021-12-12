Тюменцы могут поддержать фестиваль "Сны улиц"

Фото театра "Мимикрия"

Фестиваль уличных театров "Сны улиц" принимает участие в голосовании на сайте "Формула добрых дел" в числе других 39 социальных и культурных проектов Тюменской области. Победители получат средства на реализацию инициатив в Тобольске.

Чтобы поддержать лучшие проекты, необходимо зайти на сайт www.formula-hd.ru, выбрать проект и нажать на “сердечко”.

Фестиваль "Сны улиц" организует театр "Мимикрия" и проводит в Тюменской области уже много лет. Театру необходимо более 4 млн рублей, чтобы провести 17-й международный фестиваль в рамках празднования Дня города Тобольска на Базарной площади. В бюджете проекта заложены расходы на организацию выступлений театральных коллективов из разных городов России. Организаторы предполагают охватить около пяти тысяч зрителей, пишет "Вслух.ру".