Тюменским подросткам напоминают о вреде наркотиков

Онлайн-проект "Киберпатруль Тюменской области" выпустил социальный видеоролик "Обычный подросток", в котором наглядно показаны изменения человека под влиянием наркотических веществ.

Видео демонстрирует последствия столкновения с запрещенными веществами, предупреждая о том, что даже первый опыт употребления наркотиков может стать смертельным. В начале ролика появляется здоровый подросток, внешность которого постепенно меняется: появляются мешки под глазами, ранки на руках, он становится неопрятным на вид. Подросток объясняет эти изменения обычными ситуациями: усталостью, большой нагрузкой по учебе, волнением. Раздраженно реагирует на замечания окружающих. В конце же понимает, что сделал неправильный выбор, и хочет вновь вернуться к прежней жизни, пишет "Мегатюмень".

Напомним, "Киберпатруль Тюменской области" помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В группе проекта "ВКонтакте" можно найти обучающие видео, почитать тематические статьи и познакомиться с информационными карточками и чек-листами для родителей и их детей.