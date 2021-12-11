Переезд экспозиции о Крапивине перенесли из-за ремонта тюменской библиотеки

В Тюмени продолжается ремонт центральной детской библиотеки. После окончания работ сюда перевезут экспозицию о писателе Владиславе Крапивине "Славка с улицы Герцена", которая пока расположена в Литературно-краеведческом центре.

Планировалось, что все работы в учреждении будут окончены к 15 декабря 2021 года, однако пока сроки сдвинулись. К обозначенной дате удастся завершить ремонт лишь в читальном зале.

"Еще остаются коридор, входные группы. К сожалению, ремонт – дело непростое. Не всегда реальность совпадает с планом. Что касается экспозиции, к нам переедет только часть. Что-то останется и в литературном центре. Официальных мероприятий проводить не будем, пока не откроемся", - рассказала заведующая библиотекой Наталья Ильиченко.

С января 2022 года библиотека, как и предполагалось, продолжит свою деятельность под именем знаменитого писателя, пишет "Тюменская область сегодня".