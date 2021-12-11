В тюменской больнице помогли юной пациентке из Казахстана с заболеванием почек

Фото пресс-службы ОКБ №1

Медицинский туризм продолжает развиваться в Тюменской области, несмотря на пандемию. Пациенты приезжают в Тюмень на лечение из других регионов и даже стран. Например, юная Марьям со своей бабушкой Салтанат приехали в Областную клиническую больницу №1 из Казахстана, чтобы сделать операцию на почках.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, четыре года назад девочку с гидронефрозом – заболеванием почек – прооперировали хирурги в родном городе. Эта врожденная аномалия не давала Марьям жить как все дети. Однако лечение не дало необходимого результата. После долгих поисков и консультаций родители девочки решили обратиться за помощью к детскому урологу-андрологу тюменской ОКБ №1 Алексею Луткову.

"Отправили все документы, получили положительный ответ и сообщение, что операцию необходимо делать срочно. Мы благодарны всем сотрудникам отделения и больницы за теплый прием, профессионализм и чуткость", - поделилась бабушка девочки.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и маленькая пациентка уже готовится к выписке. Но и после возвращения домой контакт с врачом не прервется. Через три месяца нужно будет пройти ультразвуковую диагностику, а через полгода после операции – рентгенографию.

Отметим, в 2015 году ОКБ №1 вошла в региональный проект "Станем ближе", который объединил ведущие учреждения здравоохранения, отели и туроператоров. С 2019 года в Тюменской области медпомощь иностранным гражданам оказывается в рамках национального проекта "Здравоохранение" под единым брендом "Medical City".