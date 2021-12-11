Педиатры подсказали тюменским родителям, как подбирать одежду ребенку для прогулок зимой

Собрать ребенка на прогулку – не такое простое дело, особенно зимой. Многие родители имеют свои лайфхаки: кнопки или замки вместо пуговиц, шлем с воротом вместо шапки и шарфа. Педиатры дали рекомендации, как подобрать одежду так, чтобы ребенок не замерз и не вспотел.

Тюменский врач-педиатр Наталья Санникова отмечает, что ребенок до года двигается мало, поэтому слоев в одежде нужно больше. Первый — термобелье или хлопковый костюм, поверх флисовый, потом в конверт, в одеяло и в коляску. На ноги подойдут валенки или мембранные сапоги, под низ - колготки и теплые носки. На голову — шапку-шлем с подкладом, пишет "Вслух.ру".

А вот активным дошколятам нужно меньше одежды: нижнее белье, флисовый костюм и мембранный комплект или комбинезон. Для тюменских холодов подходят 250 и 300 граммов утеплителя. Важное правило — сначала нужно одеться самим и только потом одевать ребенка.

"Если у ребенка красные нос и щеки, это не значит, что он замерз — наоборот. Можно потрогать переносицу, если она теплая, значит, ребенку комфортно", — сообщила врач.