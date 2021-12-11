Значок ГТО добавит баллов при поступлении в вуз

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 2022 году за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО абитуриенты получат дополнительные баллы.

В Тюмени при поступлении в ТюмГУ и ТВВИКУ обладатели "золота" получат по три балла. Абитуриенты ТИУ и медуниверситета могут рассчитывать на 2 дополнительных балла за знак отличия любого достоинства. Аграрный университет Северного Зауралья готов поощрить обладателей золотого, серебряного или бронзового знака 10 баллами.

В департаменте спорта отметили, что выполнение нормативов не стоит откладывать в долгий ящик:

Поставка знаков отличия в регионы осуществляется Федеральным оператором комплекса ГТО – АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Но только после того, как выйдет приказ Министерства спорта Российской Федерации о награждении граждан знаками отличия комплекса ГТО. На практике это занимает от 30 до 60 дней и связано с процессом изготовления знаков и транспортной логистикой. Поэтому те участники, которые войдут в Приказы Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком отличия по итогам 4 квартала 2021 года и 1 квартала 2022 года, знаки отличия комплекса ГТО успеют получить до июня 2022 года.

Те, кто выполнит тесты комплекса ГТО на золото во 2 квартале 2022 года до старта приемных комиссий, не успеют получить свой знак отличия. Но в этом случае они могут обратиться в муниципальные центры тестирования за получением выписки из приказа Министерства спорта РФ о награждении золотым знаком отличия.