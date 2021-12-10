Тюмень стала призером всероссийского конкурса "Города для детей.2021"

Тюмень заняла второе место в конкурсе городов России "Города для детей.2021", который ежегодно провидит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главной его целью является формирование благоприятной и комфортной среды для детей, возможностей для их развития, образования и самореализации. В 2021 году более 150 муниципальных образований страны участвовали в событиях конкурса.

В рамках конкурса в Тюмени реализованы проекты "Наука и технологии. Вперед в будущее" – мероприятия, направленные на повышение вовлеченности детей в сферу науки и технологий; "Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России", направленный на повышение информированности детей, подростков и родителей об общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122; "Семейная история" – социокультурные мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучение семейной истории и сохранение семейных традиций.

"В Тюмени сформирована и эффективно функционирует система взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций и представителей бизнес-сообщества по улучшению условий воспитания и развития детей, предупреждению детского и семейного неблагополучия. И награда конкурса подтверждает верное видение детства в Тюмени", - сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени.

В прошлом году в этом же конкурсе Тюмень среди муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, заняла третье место.