Тюменская служба спасения 112 приняла за год 800 тысяч звонков

В Единую службу спасания 112 за 2021 год поступило 807 219 обращений от жителей Тюменской области, большая часть из них, больше трети из них - ложные вызовы, чуть меньше трети - справочные и около четверти - вызовы скорой помощи.

Из общего числа звонков вызовы в скорую помощь составили 23%, в полицию — 10%, в пожарную охрану — 2%, в службу газа — 1%.

По-прежнему большую долю обращений составляют ложные вызовы, их за 2021 год поступило 37%. Оператор системы 112 обязан перезванивать на все поступающие вызовы, в том числе и на ложные. Cпециалист вынужден на них также отвечать, хотя кому-то в это время требуется реальная помощь, но из-за "шутников" они могут не получить её своевременно.

Доля справочных вызовов составила 27%, часть из них касалась вопросов по коронавирусу, хотя в регионе для консультирования граждан по вопросам COVID-19 действует служба 122.

Посредством государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА_ГЛОНАСС" в систему 112 Тюменской области поступило 732 сообщения. Посредством SMS-сообщений принято 8756 обращений.