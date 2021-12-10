Председатель гордумы поздравляет жителей Тюмени с Днем конституции

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатов поздравляет жителей города с наступающим Днем Конституции Российской Федерации.

Евгений Заболотный напомнил, что в основном законе страны закреплены главные принципы, провозглашающие высшей ценностью человека и его благополучие. Конституция является прочным фундаментом для суверенного государства, гарантом единства многонационального народа, свободы и справедливости, сохранения культурного наследия, защиты Отечества и семейных ценностей.

"Конституция Российской Федерации определяет динамичное развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества. Это помогает в развитии нашего города. Тюменцы активно участвуют в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, объединяются в ТОСы, высказывают мнения на городских порталах и в социальных сетях, включаются в процесс благоустройства. Впереди нас ждет большая работа на благо Тюмени, вместе мы сможем реализовать любые планы и проекты!" - говорится в обращении.