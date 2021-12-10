Юным тюменцам предлагают поучаствовать в песенном конкурсе "Внуки героев"

Открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев" пройдёт 22 декабря в Казанском районе. В нём примут участие юные исполнители от 6 до 13 лет из Тюменской области и других регионов страны.
Вокальные группы и исполнители представят жюри две песни на патриотическую тему, которые будут оцениваться по исполнительскому уровню, соответствию теме конкурса и зрелищности.
Принять участие в конкурсе могут исполнители, вокальные коллективы и вокально-инструментальные ансамбли в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются в почту audosug@mail.ru с указанием в теме письма "Заявка. Внуки героев" до 17 декабря.
Организаторами конкурса являются Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост", Тюменское областное патриотическое объединение "Честь имею" Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru