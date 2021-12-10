Юным тюменцам предлагают поучаствовать в песенном конкурсе "Внуки героев"

12:21 10 декабря 2021
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Открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев" пройдёт 22 декабря в Казанском районе. В нём примут участие юные исполнители от 6 до 13 лет из Тюменской области и других регионов страны.

Вокальные группы и исполнители представят жюри две песни на патриотическую тему, которые будут оцениваться по исполнительскому уровню, соответствию теме конкурса и зрелищности.

Принять участие в конкурсе могут исполнители, вокальные коллективы и вокально-инструментальные ансамбли в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются в почту audosug@mail.ru с указанием в теме письма "Заявка. Внуки героев" до 17 декабря. 

Организаторами конкурса являются Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост", Тюменское областное патриотическое объединение "Честь имею" Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг".

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