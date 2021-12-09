В тюменских школах вспомнили героев Отечества

В тюменских школах прошли классные часы, посвященные Дню героев Отечества. С инициативой провести уроки мужества в школах города выступил Тюменский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Мероприятия состоялись для учащихся 5-9 классов школ №№ 49, 51, приглашенными гостями стали подполковник в отставке, преподаватель ТВВИКУ Василий Иванов, подполковник в отставке Юрий Руденко, подполковник в отставке, участник вооружённых конфликтов, ветеран боевых действий Андрей Кильдышев.

Василии Иванов отметил, что ребята принимали самое активное участие во встрече. "У нас получился с ними живой диалог. Они задавали вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, боевыми действиями в локальных войнах. Их интересовал мой взгляд на эти исторические события", - поделился впечатлениями о встрече офицер. Он уверен, что общение с реальными героями-современниками более эффективно, чем книжные клише и сухие факты.

Так, в своем выступлении Василий Иванов привел в пример подвиг геройски погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко, который в 2016 году вступил в бой с террористами и, не желая сдаваться в плен, вызвал авиаудар на себя. Юрий Руденко провел для ребят экскурс в историю, рассказав о подвигах бойцов инженерных войск в период Великой Отечественной войны. Об истории Афганской войны и тех, кто там воевал, рассказал Андрей Кильдышев.

Встречи завершились просмотром документальных фильмов.