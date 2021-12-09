Тюменцев приглашают на финал официальной лиги КВН

За звание чемпиона сезона и участие в сочинском Международном фестивале команд КВН "КиВиН" в Тюмени будет бороться семь молодых команд. Финал официальной лиги "Запсиб" Международного союза КВН пройдет 11 декабря.

На сцену выйдут команды: "Марс" (Магнитогорск), "Гагарин", (Новосибирская область НГПУ), "Салют" (Екатеринбург), "Изменяя Внутренний Мир" (Москва), "Профком" (Самара СамГТУ), "Алое Лера" (Тюмень ТюмГУ), "Ямакаси. Дети Ветра" (Татарск).

"Оргкомитет лиги, новоиспеченный чемпион и команды, играющие в сезоне, отправятся на ХХХI Международный фестиваль команд КВН в город Сочи. Мы будем защищать честь области, а о том, насколько хорошо мы поработали в этом году и какие бонусы ждут лигу, узнаем уже на фестивале", — рассказала директор Ирина Белобородова.

Игра пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46), начало в 19:00, билеты можно приобрести здесь.