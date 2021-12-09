Тюменские и казахстанские спасатели договорились о сотрудничестве в ликвидации ЧС на приграничных территориях

Пакет программных документов в рамках программы международного сотрудничества по предупреждению и ликвидации ЧС на приграничных территориях подписали начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян и начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области полковник гражданской защиты Рамиль Камалов.

Речь идет о таки документах, как "План взаимодействия ведомств по предупреждению и ликвидации ЧС трансграничного характера" и "Меморандум об упрощенном пересечении границ Российской Федерации и Республики Казахстан для оказания помощи по обеспечению и принятию мер в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера", пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В рамках рабочей поездки руководство Главного управления МЧС России по Тюменской области посетило Петропавловский гидроузел, где ознакомилось с его работой в контексте прохождения ежегодных весенних паводков.