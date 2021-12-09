Онлайн-конкурс "Это семейное" в соцсетях проводит тюменский центр "Семья"

Региональный центр "Семья" предлагает жителям Тюменской области вспомнить, что проведенное с семьей время бесценно, и поучаствовать в онлайн-конкурсе "Это семейное".

"Есть ли у вас семейные традиции, совместные увлечения, общее дело? Насколько дружная, сплоченная ваша семья? Показывайте! С 8 по 21 декабря в социальных сетях делитесь видео и фото, на которых отображены особенности вашей семьи, и получайте ценные призы: портативные колонки, стабилизаторы, наушники и другое", - сообщают организаторы.

Конкурс проводится на странице Регионального центра "Семья" в Instagram и в группе Семья#ПроВсе "ВКонтакте". Подробности в положении к конкурсу.