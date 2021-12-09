В Тюмени на дистанционное обучение перевели учащихся 19 корпусов гимназий и школ

Несколько муниципальных общеобразовательных учреждений Тюмени приостановили работу в очном режиме из-за того, что более 20% учащихся болеют ОРВИ, сообщили в городском департаменте образования.

В связи с превышением порога заболеваемости детей уже приостановлена работа в очном режиме в гимназиях №№ 49 (к. 2), 1 (к. 1), 83 (к. 2), 5; лицее № 34 (к. 2); школах №№ 65 (к. 2), 9 (к. 1, 2), 25 (к. 1), 30, 82, 92 (к.1, 2), 42 (к. 1, 2), 70 (к. 1, 2), 60, 68 (к. 2).

Карантин в школах продлится в течение 7 дней со дня начала (даты начала ограничительных мероприятий в каждом учреждении индивидуальны). Учебный процесс в этот период будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий.

Как сообщила заместитель директора департамента образования Ольга Тренина, по истечении 7 дней общеобразовательные учреждения проведут мониторинг заболеваемости учащихся, на основании которого будет приниматься решение о возможности возобновления работы в очном режиме.