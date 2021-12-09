Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Срок действия отрицательного результата лабораторного ПЦР-теста на COVID-19 составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования, ранее срок действия тестов составлял 72 часа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Также указывается, что отбор биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с коронавирусом.

Выписка лица, контактировавшего с больным COVID-19, у которого не появились клинические симптомы, сходные к коронавирусом, в течение периода изоляции, осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19.