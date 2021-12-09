Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

09:15 09 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Срок действия отрицательного результата лабораторного ПЦР-теста на COVID-19 составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования, ранее срок действия тестов составлял 72 часа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Также указывается, что отбор биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с коронавирусом.

Выписка лица, контактировавшего с больным COVID-19, у которого не появились клинические симптомы, сходные к коронавирусом, в течение периода изоляции, осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021