ТюмГУ 12 декабря проведет день открытых дверей

12:02 09 декабря 2021
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Общеуниверситетский день открытых дверей пройдет в Тюменском госуниверситете 12 декабря в онлайн. Абитуриенты и их родители смогут получить всю информацию об условиях поступления, направлениях для обучения и требованиях этого года. Программа стартует в 12:00 на сайте тюмгуонлайн.рф. 

"Каждый год на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры поступает более 3 000 человек. В 2021 году средний проходной балл в ТюмГУ на бюджет составил 80,1. В этом году качество подготовки поступающих ожидается на таком же уровне. Поэтому мы хотим и готовы рассказать заинтересованным людям о том, как подготовиться к успешному поступлению на интересующее направление", – рассказала директор центра рекрутинга и развития Дарья Рейн.

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