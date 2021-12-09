ТюмГУ 12 декабря проведет день открытых дверей

Общеуниверситетский день открытых дверей пройдет в Тюменском госуниверситете 12 декабря в онлайн. Абитуриенты и их родители смогут получить всю информацию об условиях поступления, направлениях для обучения и требованиях этого года. Программа стартует в 12:00 на сайте тюмгуонлайн.рф.

"Каждый год на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры поступает более 3 000 человек. В 2021 году средний проходной балл в ТюмГУ на бюджет составил 80,1. В этом году качество подготовки поступающих ожидается на таком же уровне. Поэтому мы хотим и готовы рассказать заинтересованным людям о том, как подготовиться к успешному поступлению на интересующее направление", – рассказала директор центра рекрутинга и развития Дарья Рейн.