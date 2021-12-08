Артюхов вручил ноутбуки двум многодетным семьям медиков

Ноутбуки многодетным семьям Кулаковых и Полетаевых вручил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов в рамках работы волонтерского центра партии.

"С самого начала пандемии депутаты-единороссы стараются поддержать медицинских работников — помочь с транспортом участковым врачам, обеспечить продуктовыми наборами, подарками к праздникам. Особое внимание мы уделяем многодетным семьям", – рассказал Андрей Артюхов.

Надежда Кулакова 25 лет отдала медицине, из них 15 лет проработала в центре СПИД, но в прошлом году, когда началась пандемия, перешла в моногоспиталь и сейчас трудится медицинским лабораторным техником клинико-диагностической лаборатории. Работать стало сложнее, говорит Надежда, но она довольна новым местом.

Надежда и ее муж Анатолий воспитывают тройняшек - Арсения, Полину и Ульяну, родившихся в 2014 году. Все они первоклассники и пользуются компьютером для выполнения заданий. "Нелегко, когда компьютер один, а желающих его занять трое, поэтому подарок от "Единой России" будет очень востребован", – заверила Надежда.

В семье Полетаевых четверо детей - Анастасии 16 лет, Андрею 14 , Арсению 7 лет и самой младшей Валерии — пять. Школьникам необходим ноутбук, сейчас в процессе учебы ребятам помогают только телефоны. В феврале в этой большой семье случилось несчастье, дом и имущество Полетаевых серьезно пострадали от пожара, кроме того, у младшей дочери была выявлена эпилепсия, что усложнило и так непростую жизнь семьи.

Татьяна Полетаева работает санитаркой паллиативного отделения в онкологическом диспансере. Благодаря её активному уходу, добрым словам и поддержке пациенты начинают верить в свои силы и справляются с грозным диагнозом легче.

В прошлом году перед Новым годом Андрей Артюхов также приобрел ноутбуки для детей медицинских работников. 10 новых ноутбуков для учебы получили семьи сотрудников ОКБ №1 и ОКБ №2, госпиталя для ветеранов войн, станции скорой медицинской помощи Тюмени.