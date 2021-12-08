В Абатском районе план по вакцинации против коронавируса выполнили на 101%

В Абатском районе от коронавируса привито 10188 человек, что составляет 81 % от проживающего на территории взрослого населения и 101 % от плана по вакцинации, сообщили в региональном депздраве.

"Очень сложно шел процесс в самом начале вакцинальной кампании, тогда прививали до 70 человек ежедневно. Приходилось долго объяснять, убеждать, уговаривать. Переломный момент у нас начался во второй половине года, когда очень много людей переболели, тяжело перенесли заболевание – или сами, или их родные, а некоторые и вовсе потеряли своих близких. В последнее время количество вакцинированных достигало 150-160 человек ежедневно. Вакцины в медучреждении достаточно, перебоев с поставками нет", - рассказал заведующий Абатской районной больницей Юрий Лагунов.

Сейчас основной акцент на повторной вакцинации населения. Даже если люди не идут сами спустя полгода после последней прививки или перенесенного заболевания, медики их приглашают по телефону. Помимо стационарного пункта вакцинации в поликлинике, в медорганизации созданы две мобильные прививочные бригады. Они выезжают на все коллективные запросы, даже если это – заявка на одного-двух желающих сделать прививку.